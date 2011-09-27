Госслужба: в СИЗО заразится туберкулезом невозможно

Государственная пенитенциарная служба Украины исключает возможность заражения экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в СИЗО ВИЧ-инфекцией, СПИДом или туберкулезом.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пенитенциарной службы в связи с комментариями Ю.ЛУЦЕНКО о ненадлежащих условиях его содержания и лечения в Киевском СИЗО.

В пенитенциарной службе отмечают, что в Киевском СИЗО действительно содержатся арестованные, больных ВИЧ-инфекцией, СПИДом или туберкулезом. Но в соответствии с действующей нормативной базой, первые две категории заключенных должны содержаться на общих условиях (без изоляции), и при соблюдении мер профилактики заражение ВИЧ-инфекцией невозможно.

В свою очередь больные туберкулезом изолируются от общей массы заключенных и содержатся в соответствующих помещениях медико-санитарной части СИЗО, что также исключает заболевание, поскольку не допускается прямой контакт туббольных с другими арестованными, тем более Ю.ЛУЦЕНКО, камера которого находится на значительном расстоянии и в другом режимном корпусе СИЗО, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в ответ на заявления об обязанности руководства Киевского СИЗО организовывать и осуществлять лечение Ю.ЛУЦЕНКО, в пенитенциарной службе отмечают, что согласно комиссионными выводам специалистов Минздрава Украины от 20 сентября, состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО признано удовлетворительным и не требующим лечения в специализированных учреждениях здравоохранения. Предоставленные комиссией специалистов Минздрава рекомендации выполняются в пределах Киевского СИЗО.

Сейчас состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО находится под динамическим наблюдением медперсонала Киевского СИЗО. Жалоб или заявлений от экс-министра в адрес руководства или персонала СИЗО не поступало, отмечается в сообщении.