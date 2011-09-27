"Фронта змін" исключил двух депутатов

Депутаты Одесского городского совета Владимир РОНДИН и Николай ПЕСТРУЕВ исключены из фракции «Фронт змін» за неспособность выполнять оппозиционные задачи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге лидер фракции Александр ОСТАПЕНКО.

Как отметил А.ОСТАПЕНКО, «в условиях усиления оппозиционной деятельности «Фронта змін» некоторые депутаты, избранные членами горсовета по спискам от партии, оказались неспособными выполнять возросшие задачи».

В частности, после выборов в местные советы, констатировал он, Н.ПЕСТРУЕВ работает в должности начальника коммунального предприятия и не может выступать оппонентом власти. А В.РОНДИН вынужден был под давлением городского руководства выступить с критикой инициативы «Фронта змін» по проведению референдума по недоверию мэру Алексею КОСТУСЕВУ, заявил А.ОСТАПЕНКО.

«Соответствующие документы об изменении состава фракции «Фронта змін» мы сегодня передали в городской совет», - заключил лидер депутатской фракции.