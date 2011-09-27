Киреев удалил из зала третьего депутата подряд

Судя Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ принял решение об удалении из зала суда до конца судебного процесса по газовому делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО народного депутата от НУ-НС Юрия КАРМАЗИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как Ю.КАРМАЗИН сказал, что в документах, которые были приобщены к делу, четко доказывается отсутствие состава преступления со стороны Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед этим прокурор Лилия ФРОЛОВА отметила, что некоторые документы, на приобщении которых настаивала сторона Ю.ТИМОШЕНКО, не стоит принимать к сведению как доказательства, потому что они в действительности не доказывают отсутствие состава преступления. Это возмутило Ю.КАРМАЗИНА, и он стаал призывать судью Родиона КИРЕЕВА прекратить такие незаконные действия.

В свою очередь Р.КИРЕЕВ попросил его подняться. Вместе с Ю.КАРМАЗИНЫМ поднялись все депутаты, которые присутствовали в зале. Р.КИРЕЕВ принял решение об удалении Ю.КАРМАЗИНА из зала, ввиду «недопустимого поведения и препятствования ведению судебного заседания.

Ю.КАРМАЗИН заявил, что это решение Р.КИРЕЕВА является неправомерным. «Открой законы, парень, в Административном кодексе такого нет», - сказал Ю.КАРМАЗИН, покидая зал суда.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила возмущение по этому поводу. «Ни морали, ни совести, ни чести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ.

Р.КИРЕЕВ пригрозил всем, кто нарушает порядок в судебном заседании, также удалять их из зала. «В случае продолжения нарушения порядка суд будет принимать решение об удалении», - сказал Р.КИРЕЕВ.

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Немного позже Киреев удалил из зала суда, где рассматривается газовое дело экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, двух народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины» - Владимира БОНДАРЕНКО и Остапа СЕМЕРАКА.

Это произошло после того, как В.БОНДАРЕНКО прервал зачитывание прокурором Лилией ФРОЛОВОЙ обвинительной резолюции. В частности, Л.ФРОЛОВА сказала, что митинги под Печерским райсудом являются давлением на суд.

В.БОНДАРЕНКО стал возмущаться и призвал судью Родиона КИРЕЕВА прекратить подобные выступления со стороны гособвинения. Однако Р.КИРЕЕВ принял решение об удалении В.БОНДАРЕНКО из зала за нарушение порядка. «Вас посадят за вашу судейскую практику», - сказал В.БОНДАРЕНКО, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ и покинул зал.

Следом за ним возмущение выразил депутат О.СЕМЕРАК, ссылаясь на то, что уже закончился рабочий день и заседание должно прекратиться. «Вы нарушаете Конституцию Украины. Перестаньте применять пытки к прокурору, которая зачитывает материалы уже более 2,5 часов», - сказал он. После этого Р.КИРЕЕВ принял решение об удалении О.СЕМЕРАКА.

В то же время народный депутат отказался покинуть зал суда, ссылаясь на то, что судья должен предоставить четкие юридические обоснования своего решения. После долгого препирательства Р.КИРЕЕВ объявил перерыв на 20 минут для того, чтобы О.СЕМЕРАКА вывели из зала. Однако потом вышел сам.