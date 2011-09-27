Тимошенко: 2012 год станет последним для Януковича

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что оппозиция должна объединиться для участия в парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам во время технического перерыва в судебном заседании.

«Я считаю, что это единственное правильное решение, если объединятся все демократические оппозиционные силы и единой командой, в том числе, если способны на это решение политические силы, и с единым списком пойдут на парламентские выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер напомнила, что сразу после завершения президентской избирательной кампании партия «Батькивщина» заявила о переходе в оппозицию и призвала все демократические силы объединиться, чтобы не допустить узурпацию власти Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и его командой.

«Я думаю, что 2012 год станет последним годом пребывание у власти ЯНУКОВИЧА и его окружения. Считаю, что олигократия должна в 2012 году уйти», - убеждена она.

«Я считаю, что все оппозиционные силы должны быть вместе, если они действительно представляют собой то, что они говорят, и все должны делать одно дело. Наша политическая сила к этому готова целиком и полностью, причем еще с того момента, когда мы перешли в оппозицию к ЯНУКОВИЧУ», - резюмировала лидер партии «Батькивщина».