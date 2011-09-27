МВД раскрывает тайны: Луценко «влетел» из-за штатного расписания

Практически все водители бывших министров внутренних дел Украины оформлялись на работу в Департамент разведывательно-поисковой деятельности МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время допроса на заседании Печерского районного суда Киева по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО заявил свидетель, бывший заместитель начальника кадрового обеспечения Департамента разведывательно-поисковой деятельности МВД Украины Николай СОРОКА, который давал показания по эпизоду относительно неправомерного трудоустройства водителя Ю.ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

«Практически все водители предыдущих министров внутренних дел работали в нашем департаменте – и водители Кравченко, и БИЛОКОНЯ. Это связано с профессиональной деятельностью и больше ни с чем», - сказал Н.СОРОКА.

При этом он объяснил, что, поскольку министр внутренних дел должен посещать разные подразделения ведомства, в том числе секретные, его водитель также должен иметь доступ к государственной тайне.

Кроме того, Н.СОРОКА отметил, что в Департаменте разведывательно-поисковой деятельности МВД нет должностей водителей или других должностей, кроме начальственных, а есть лишь должности «оперуполномоченный» и «первый уполномоченный», которые могут заниматься разными видами деятельности.

В то же время, в своих показаниях на судебном заседании свидетель отметил, что оформление Л.ПРИСТУПЛЮКА в департамент проходило без каких-либо нарушений.

По словам Н.СОРОКИ, когда он готовил приказ на трудоустройство Л.ПРИСТУПЛЮКА, то от своего руководителя – начальника департамента Алексея ПРИЛИПКО - узнал, что тот будет работать водителем министра.

В то же время Н.СОРОКА заверил суд, что никто, в том числе и Ю.ЛУЦЕНКО, не давал ему указания срочно оформить Л.ПРИСТУПЛЮКА на работу в департамент.

«Каких-либо указаний о назначении Л.ПРИСТУПЛЮКА на конкретную должность ни Ю.ЛУЦЕНКО, ни третьи лица не давали… Я думаю, что ему (министру) даже неизвестно было, что такое подразделение (имеется в виду – Департамент разведывательно-поисковой деятельности – УНИАН) есть», - сказал Н.СОРОКА.

Также он подтвердил, что действующие внутренние инструкции МВД не устанавливают предельный срок для принятия человека на службу.

В то же время, по словам Н.СОРОКИ, во время допроса на досудебном следствии он не говорил, что Ю.ЛУЦЕНКО якобы лично давал указания трудоустроить Л.ПРИСТУПЛЮКА. «Я такой ответ не давал. Такого не может быть», - сказал он, отметив, что лишь допустил, что министр мог давать такое указание.

Кроме того, свидетель на допросе в суде опроверг записанные с его слов во время следствия слова, что Ю.ЛУЦЕНКО после назначения министром начал «чистку кадров» в МВД. «Такого я не говорил», - заверил Н.СОРОКА.

В настоящее время из-за занятости судей – членов коллегии на других судебных заседаниях в судебном заседании по делу Ю.ЛУЦЕНКО объявлен перерыв до 9.15 29 сентября.