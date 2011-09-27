Сторонники Тимошенко штурмуют двор Печерского райсуда

Сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО пытаются прорвать турникет, ведущий к арке у входа в Печерский районный суд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО привезли в помещение суда только в 14.15.

Все это время стражи порядка не впускали журналистов и народных депутатов во двор суда.

После того, как в помещение суда доставили Ю.ТИМОШЕНКО, начался проход журналистов. Однако сторонники Ю.ТИМОШЕНКО пытались также прорваться и начали сносить турникет вместе с работниками милиции.

Позже на помощь прибежали представители «Беркута», которые усилили охрану двора Печерского райсуда.

На данный момент происходят столкновения между правоохранителями и сторонниками Ю.ТИМОШЕНКО, которые уже почти два месяца проводят митинг в поддержку экс-премьера.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд города Киева после двухнедельного перерыва продолжит рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.