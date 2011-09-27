Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН призвала украинскую власть соблюдать демократические принципы.

Об этом она заявила во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, сообщает официальный сайт Юлии Тимошенко.

Х.КЛИНТОН, в частности, отметила, что очень трудно строить демократию в Украине, но добавила, что США стремятся видеть реальные изменения.

«Жизненно важно, чтобы власть избегала любых действий, которые могут подорвать демократию, верховенство права или участие в политической жизни страны», - цитирует госсекретаря США «Вашингтон пост», добавляя, что комментарий Х.КЛИНТОН был очевидным посланием на уголовное дело экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Соединенные Штаты раскритиковали арест Ю.ТИМОШЕНКО как политически мотивированный, и заявили, что он вызывает вопрос относительно верности Украины верховенству права, пишет «Вашингтон пост».