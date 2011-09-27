Клинтон призвала украинскую власть соблюдать демократические принципы
Пресса услышала намек на дело Тимошенко
Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН призвала украинскую власть соблюдать демократические принципы.
Об этом она заявила во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, сообщает официальный сайт Юлии Тимошенко.
Х.КЛИНТОН, в частности, отметила, что очень трудно строить демократию в Украине, но добавила, что США стремятся видеть реальные изменения.
«Жизненно важно, чтобы власть избегала любых действий, которые могут подорвать демократию, верховенство права или участие в политической жизни страны», - цитирует госсекретаря США «Вашингтон пост», добавляя, что комментарий Х.КЛИНТОН был очевидным посланием на уголовное дело экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Соединенные Штаты раскритиковали арест Ю.ТИМОШЕНКО как политически мотивированный, и заявили, что он вызывает вопрос относительно верности Украины верховенству права, пишет «Вашингтон пост».