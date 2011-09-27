Луценко: Прокурорам хоть кол на голове теши, будут ждать, пока я сдохну

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что больше не будет просить суд ни об изменении ему меры пресечения, ни о лечении.

Как передает корреспондент УНИАН, такой была его реакция на позицию стороны обвинения, которая отказалась сегодня во время заседания в Печерском районном суде Киева поддержать ходатайство адвокатов экс-министра о его госпитализации для лечения.

«Я ничего ни у кого просить не хочу - ни изменения меры пресечения, ни госпитализации. Я ничего не хочу. Хотя в заключении (врачей - УНИАН) черным по белому написана необходимость госпитализации. Прокурорам хоть кол на голове теши, они будут ждать, пока я сдохну, тогда будет достаточно диагнозов. Поэтому я ничего ни у суда, ни в этой стране просить не хочу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил: «Я считаю, что идет все по запланированному властью графику».