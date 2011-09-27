Азаров хочет, чтобы Путин с Медведевым слушали внимательно

Еще рано говорить о конкретной новой цене на газ для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

«Говорить о цене сейчас рановато. Ориентиры есть, мы к этим ориентирам будем двигаться», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что ориентиры по цене на газ являются приемлемыми для Украины, хотя, по словам главы правительства, еще предстоят переговоры.

«Мы считаем, что наши партнеры должны внимательно послушать наши аргументы, но, в принципе, российская сторона в лице президента и премьер-министра на переговорах с нашим президентом, на мой взгляд, заняла достаточно конструктивную позицию. И эта конструктивная позиция дает нам право думать о том, что мы, наконец, достигнем взаимно приемлемых результатов», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьером Владимиром ПУТИНЫМ.

25 сентября пресс-служба Кремля сообщила о достижении существенного прогресса на переговорах России и Украины о ставке на транзит газа.

25 сентября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ также отметил существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

26 сентября Н. АЗАРОВ заявил, что Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

Сегодня, 27 сентября, на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал, что Украина рассчитывает в октябре завершить переговоры с Россией о пересмотре цены на газ.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.