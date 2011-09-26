НУ призывает остановить «пещерную украинофобию» мэра Одессы

Партия «Наша Украина» полностью поддерживает требование общественности Одессы провести референдум о недоверии городскому голове Алексею КОСТУСЕВУ и досрочном прекращении полномочий депутатов городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил член политсовета партии Даниил ЛУБКИВСКИЙ.

«Вызывающая антисоциальная политика КОСТУСЕВА против общественности города, не говоря о его пещерной украинофобии, должна быть прекращена. Наши представители включатся в работу по созданию инициативных групп и сбору подписей одесситов в поддержку отставки одесского мэра. Это прежде всего отвечает интересам самих одесситов. Давление на журналистов, неуважение к нуждам людей, нескрываемая украинофобия вызывают возмущение у любого нормального, цивилизованного человека», - подчеркнул Д.ЛУБКИВСКИЙ.

Он напомнил, что еще в марте текущего года «Наша Украина» выступила в защиту учителей и врачей Одесской области от незаконных решений местных властей об уменьшении расходов на медицину и образование, в том числе урезании зарплат работникам бюджетной сферы.

Также «Наша Украина» протестовала против решений местных властей закрыть столовые фонда социальной защиты «Ветеран», где имеют возможность бесплатно питаться ветераны войны и труда, инвалиды, пенсионеры.

В июне одесские «нашеукраинцы» обратились к прокурору Одесской области относительно незаконного решения исполкома Одесского городского совета о предоставлении всем школам города статуса двуязычных.

23 сентября партия призвала Европейскую Комиссию запретить А.КОСТУСЕВУ въезд в страны ЕС вследствие грубого давления на местные медиа, в частности попыток прекратить вещание единственной независимой от властей в Одессе телерадиокомпании «Круг».

«Видим практическую необходимость и возможность объединить в этом деле силы оппозиции. Мы приветствуем для этого каждое полезное предложение и действие. Инициативу провести оценку деятельности городских властей необходимо распространять и на другие регионы, чтобы дать людям возможность высказать свое отношение к ситуации в стране», - подчеркнул Д.ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, инициатором местного референдума в Одессе о недоверии городскому голове А.КОСТУСЕВУ и досрочном прекращении полномочий депутатов горсовета является городская организация партии «Фронт Змін». 23 сентября состоялось собрание членов территориальной общины, на котором утвержден состав инициативных групп, которые должны в течение месяца собрать необходимое количество подписей одесситов в поддержку инициативы о проведении референдума.