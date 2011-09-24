Янукович везет в Россию серьезные предложения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ едет в Россию с предложениями, которые вызовут серьезный интерес, заявил глава МИД Украины Константин ГРИЩЕНКО в эфире телеканала "Интер".

"Я убежден, что наш президент везет такие предложения (Москве), которые вызовут серьезный интерес и станут как раз предметом серьезного обсуждения", - сказал министр, комментируя будущий визит В.ЯНУКОВИЧА.

Он отметил, что после таких предложений, как минимум, будет дан анализ состояния нынешних дел в двусторонних отношениях.

"Результатом переговоров, как минимум, будет серьезный анализ того состояния, где мы сегодня находимся (в отношениях с РФ), и с нашей стороны будет серьезный сигнал на поиск такого компромиссного решения, которое учитывало бы наши интересы, и также не игнорировало интересы Российской Федерации", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом министр не уточнил, что это за предложения, и какой сферы они касаются, замечает РИА Новости.