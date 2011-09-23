Яворивский жалуется, ему не дают эфира, чтоб не пугал Табачника

Редакция программы "Шустер LIVE" отказала народному депутату от фракции "БЮТ-"Батьківщина" Владимиру ЯВОРИВСКОМУ в участии в сегодняшнем эфире из-за участия в ток-шоу министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как сообщает сайт В.ЯВОРИВСКОГО, депутату редакция сообщила об этом по телефону.

«Я было приглашен на сегодняшнюю программу "Шустер LIVE", главным гостем которой является министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Д.ТАБАЧНИК. Во время этого выпуска программы должны обсуждаться острые проблемы, которые создал в украинском образовании Д.ТАБАЧНИК. Однако, Д.ТАБАЧНИК, как и в прошлый раз, побоялся дискуссии со мной в прямом эфире, и редакция программы отказала мне в участии в программе», – сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.