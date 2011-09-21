Янукович хвастает в США, что власть становится прозрачнее

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что власть должна быть максимально открытой для граждан.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое убеждение он высказал, отвечая на вопросы журналистов относительно инициативы «Партнерство «Открытое правительство».

«Инициатива президентов США и Бразилии нашла довольно широкую поддержку. Программа «Открытое правительство», прозрачность, доступность, привлечение к этим процессам гражданского общества, общественных организаций - это наше будущее... Мы должны привыкнуть жить в прозрачном мире», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент высказал убеждение, что создание такой системы также будет способствовать борьбе с коррупцией и излишней бюрократизацией системы государственного управления. В этом контексте он напомнил, что сегодня в Украине уже предпринимаются соответствующие шаги, но пока их еще недостаточно.

Глава государства подчеркнул, что реформирование страны будет способствовать обеспечению открытой работы власти. «Условия транспарентности, открытости работы власти - это то, что дают сегодня реформы», - сказал Президент. Он в частности напомнил о принятии закона о доступе к публичной информации.

«Чем больше людей мы будем вовлекать в управление государством, чем больше общество будет знать о том, чем занимается власть, какие подходы к решению тех или иных вопросов она использует, тем больше мы будем объединять здоровое общество на пути модернизации нашей страны», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

*** Международная инициатива «Партнерство «Открытое правительство» была выдвинута Президентом США Бараком ОБАМОЙ в ходе 65-й сессии ГА ООН в сентябре 2010 года.

Главная цель Инициативы - содействие прозрачности государственного управления, борьба с коррупцией и активизация более широкого привлечения к этим процессам представителей гражданского общества. Партнерство будет иметь три основных направления сотрудничества: между правительствами, между гражданскими обществами и между представителями частного сектора.

Государства, которые выразили готовность присоединиться к «Партнерству», должны разработать национальные Планы мероприятий к Бразильскому саммиту (22 марта 2012 года).