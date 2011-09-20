Здоровье Луценко резко ухудшилось, в СИЗО собирают врачей

Состояние здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО ухудшилось, и в СИЗО в связи с этим собрался консилиум врачей.

Об этом сообщила супруга экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

По словам И.ЛУЦЕНКО, ночью ее муж пережил три приступа страшной боли. По сравнению со вчерашним днем состояние Ю.ЛУЦЕНКО значительно ухудшилось, подчеркнула она.

«Он жалуется на постоянные боли в области брюшной полости, на тошноту. Ему очень тяжело ходить, Юра тянет за собой ногу», - сообщила И.ЛУЦЕНКО.

«Ночью муж едва пережил три приступа страшной боли, его спасали обычными обезболивающими. И несмотря на это, в 8 утра мужа повезли на очередное обследование в диагностический центр», - сообщила И.ЛУЦЕНКО.

По данным источников из СИЗО, после обеда в следственном изоляторе собрался консилиум врачей Минздрава, которые определяют дальнейшую судьбу Ю.ЛУЦЕНКО. А именно – какой диагноз должен быть указан в медицинском заключении после обследований, проведенных в Киевском городском диагностическом центре 15-20 сентября.

Однако, отмечают в «Народной самообороне», им не удалось узнать, кто входит в состав тех врачей, которые сейчас находятся в СИЗО, есть ли среди них профессор, главный врач-гастроэнтеролог Минздрава С.ТКАЧ и доцент, главный диетолог Минздрава О.ШВЕЦ, которые предварительно осматривали и ставили диагноз Ю.ЛУЦЕНКО.

«Ю.ЛУЦЕНКО обратился к членам комиссии с просьбой осмотреть его еще раз после консилиума. Учтут ли врачи его просьбу и окажут ли ему помощь - пока неизвестно. Они спешат, потому что на суд должны представить документы и окончательный диагноз», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, завтра в 9.15 состоится очередное заседание Печерского районного суда, который рассматривает дело экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.