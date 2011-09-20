Афганцев и чернобыльцев поддержала гражданская акция «Вперед»

Активисты Всеукраинской гражданской акции «Вперед» поддерживают требования воинов-афганцев и чернобыльцев, которые сегодня под стенами Верховной Рады протестуют против отмены льгот, гарантированных им законодательством.

Об этом заявил начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Андрей ПАНАЭТОВ, который вместе с активистами находится в рядах митингующих на площади возле парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

«Я сам – бывший военный офицер, чернобылец второй категории. Вместе со мной под парламент пришли участники акции «Вперед», среди которых есть и чернобыльцы, и афганцы. Мы поддерживаем эту акцию протеста не только как активисты гражданского движения, но и как граждане Украины, которых правительство пытается незаконно лишить льгот, ранее предоставленных законодательством и гарантированных Конституцией», - подчеркнул А.ПАНАЭТОВ.

«Мы считаем абсолютно незаконными нормы, предусмотренные в принятом в первом чтении правительственном законопроекте с кощунственным названием «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений», - отметил А.ПАНАЭТОВ.

Гражданский активист обратил внимание на статью 46 Конституции Украины, которой предусмотрено, что пенсии, другие виды социальных выплат и пособий, которые являются основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни, не ниже прожиточного минимума, установленного законом. А согласно статье 22 Конституции Украины, при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Вопреки этому 9 сентября 2011 года депутаты Верховной Рады проголосовали в первом чтении за поданный Кабмином законопроект (№9127), который фактически ликвидирует льготы ветеранам войны, воинам-интернационалистам, чернобыльцам и другим категориям граждан, гарантированные законодательством Украины.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что отмена социальных льгот будет означать, что сотни тысяч семей в Украине лишатся даже той мизерной денежной помощи, которую им гарантировало законодательство Украины.

«За последние полтора года - время работы правительства, возглавляемого Николаем АЗАРОВЫМ, украинцы стали еще беднее. Все мы видим, какими темпами растут цены на основные продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. В этой ситуации мы считаем глубоко аморальными действия Кабинета министров, который с одной стороны увеличивает расходы на содержание чиновников и депутатов, а с другой - вносит в парламент законопроекты, которые лишают людей заслуженных ими социальных льгот», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня мы поддерживаем законные требования людей, которые вышли на улицу, и требуем немедленно прекратить наступление на права и гарантии социальной защиты граждан Украины», - подчеркнула она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ информировала, что в пятницу, 23 сентября, состоится Народная коллегия Всеукраинской гражданской акции «Вперед», где будут утверждены дальнейшие действия в отстаивании социальных льгот.