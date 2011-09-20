В ГПС заявляют, что заключенная Лукьяновского СИЗО умерла в больнице

28-летняя заключенная Лукьяновского СИЗО Александра Робейко умерла в Киевской городской клинической больнице № 9.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы Государственной пенитенциарной службы (ГПС) Украины Игорь АНДРУШКО.

"А.Робейко 12 сентября была доставлена каретой скорой помощи в Киевскую городскую больницу № 9, а 15 сентября была констатирована ее смерть", - сказал И.АНДРУШКО.

По его словам, заключенная поступила в больницу с диагнозом хроническая полинаркомания, гепатит, двухсторонний туберкулез, ВИЧ-инфекция.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщила о факте смерти в Лукьяновском СИЗО вследствие неоказания медицинской помощи 28-летней заключенной Александры Робейко.

Этот факт омбудсмен Украины Нина КАРПАЧЕВА привела в качестве примера во время обсуждения с Комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом ХАММАРБЕРГОМ темы о применении ареста до приговора суда.

"Отказ стражей порядка и судей в освобождении из-под стражи тяжелобольных заключенных и невыдача им разрешения на лечение в учреждениях Министерства здравоохранения Украины иногда приводит к смертельным последствиям, как это произошло несколько дней назад с 28-летней заключенной Лукьяновского СИЗО Александрой Робейко", - цитировала пресс-служба Уполномоченного ВР слова Н.КАРПАЧЕВОЙ.

В то же время пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины не сообщала никаких подробностей данного инцидента.