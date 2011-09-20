Янукович взял на особый контроль безопасность украинцев в Ливии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19 сентября поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и председателю Службы внешней разведки Украины Григорию ИЛЬЯШОВУ принять все необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан Украины, задержанных в Ливии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

По словам главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЁВОЧКИНА, вопрос гарантирования безопасности задержанных соотечественников и их скорейшего освобождения из-под стражи находится на особом контроле главы государства.

В контексте завершения активной фазы вооруженного противостояния в Ливии Президент Украины поручил правительству проработать вопрос предоставления Ливии гуманитарной помощи, а также лечения в нашем государстве граждан, которые пострадали в ходе боевых действий, сообщил С.ЛЁВОЧКИН.

Он также отметил, что украинская сторона намерена оказать помощь народу Ливии в восстановлении страны. В частности, с этой целью запланировано участие Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Заседании высокого уровня по Ливии (2-я встреча группы «Друзья новой Ливии»), которое состоится в рамках его визита в Нью-Йорк на 66-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. «Получение главой Украинского государства приглашения принять участие в работе этого международного форума свидетельствует о признании важной роли Украины как контрибутора международной безопасности», – отметил С.ЛЁВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

5 сентября директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.