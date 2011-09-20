После мужского разговора с афганцами регионалы решили доработать закон

Верховная Рада Украины на этой неделе не будет принимать в целом закон о выполнении решений судов, которым отменяются льготы для значительного количества категорий граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ после переговоров с представителями воинов-афганцев, протестующих под парламентом.

«У нас состоялся очень сложный разговор с нашими коллегами из общественных организаций. Разговор был эмоциональным и местами даже мужской. Мы договорились с нашими коллегами, которые поработают над данным законопроектом, и на этой неделе мы его принимать окончательно не будем», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он заверил, что в окончательном варианте закона будет предусмотрено, что те категории граждан, которые получали льготы, будут получать их и в дальнейшем.

Лидер фракции Партии регионов сообщил, что с воинами-афганцами была достигнута договоренность создать рабочую группу при участии представителей исполнительной власти, законодательной и общественных организаций для доработки указанного законопроекта.

«Мы переговорили с первым вице-премьером Андреем КЛЮЕВЫМ и договорились, что создадим рабочую группу, в которую войдут представители правительства и ее возглавит Сергей ТИГИПКО», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он выразил надежду, что на протяжении двух недель будет наработан совместный законопроект, который будет устраивать все стороны.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.