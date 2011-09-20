Судья-колядовальщик Зварич получил 10 лет с конфискацией

Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор сегодня объявил председательствующий в судебном процессе судья Оболонского райсуда Киева Владислав ДЕВЯТКО.

По решению суда И.ЗВАРИЧ также лишен права занимать должность судьи и должности, связанные с организационно-исполнительными функциями в государственных учреждениях, в течение 3 лет.

Другой судья этого суда Вячеслав ЛЮБОШЕВСКИЙ, который выступал посредником в получении И.ЗВАРИЧЕМ взяток, осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должность судьи и должности, связанные с организационно-исполнительными функциями в государственных учреждениях, в течение 2 лет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.

При этом суд, не исключая, что В.ЛЮБОШЕВСКИЙ до момента вступления приговора в силу может уклониться от исполнения решения, на месте постановил изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Суд обязал работников конвойного полка милиции исполнить это решение в зале суда.

Таким образом, оба подсудимых признаны виновными в совершении преступлений. Во время судебного следствия в действиях, в частности, И.ЗВАРИЧА не было установлено смягчающих обстоятельств. И.ЗВАРИЧ не признал себя виновным в получении взяток. Судом его действия были признаны как совершенные должностным лицом в течение определенного периода времени неоднократно.

В то же время, суд учел, что В.ЛЮБОШЕВСКИЙ сотрудничал со следствием, и потому решил избрать для него более мягкую меру наказания.

Как отмечается в приговоре, И.ЗВАРИЧ использовал свое служебное положение для преднамеренного вмешательства в деятельность подчиненных ему судей с целью помешать осуществлению ими правосудия ради собственных корыстных интересов.

Кроме того, суд принял к сведению показания свидетелей, которые признаны логичными и последовательными.

Вместе с тем, коллегия судей пришла к выводу, что вопреки заявлениям И.ЗВАРИЧА, апелляционный суд Черновицкой области законным образом предоставил разрешение соответствующим подразделениям правоохранительных органов на осуществление наблюдения, прослушивание телефонных разговоров, в том числе с применением специальных технических средств в его служебном кабинете, в общественных местах и в проведении обысков по месту жительства.

Следовательно, как отмечается в приговоре, в ходе судебного заседания заявления И.ЗВАРИЧА о нарушении его прав подтверждения не нашли.

Также суд не принял во внимание, вынося приговор, заявление И.ЗВАРИЧА, что в материалах дела отсутствуют отдельные документы или копии документов, поскольку во время ознакомления И.ЗВАРИЧА с делом часть материалов и доказательств была им повреждена или уничтожена, в связи с чем возбуждено отдельное уголовное дело.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что И.ЗВАРИЧУ и В.ЛЮБОШЕВСКОМУ необходимо избрать наказание в виде лишения свободы, поскольку их исправление невозможно без изоляции от общества.

Также суд решил изъятые у И.ЗВАРИЧА в качестве вещественных доказательств деньги направить в доход государства.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.