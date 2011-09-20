Афганцы прорвали ограждение вокруг Верховной Рады (видео)

Около 200 работников спецподразделения «Беркут» перекрыли входы в здание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, они пытаются не допустить в здание парламента афганцев, которые прорвали ограждение вокруг Верховной Рады.

Видео с сайта Youtube

В настоящее время на площади возле ВР находится несколько сотен митингующих, которые скандируют «позор». Они держат в руках флаги общественной организации «Никто, кроме нас», государственные флаги Украины. Часть митингующих пришли в камуфляжной форме со своими наградами.

Пока столкновений между митингующими и «Беркутом» нет, но афганцы продолжают находиться на площади возле парламента.

Как сообщал УНИАН, с утра проходит акция протеста под стенами ВР против принятия закона об исполнении решений судов, которые отменяют льготы для значительного количества граждан Украины, в том числе и для воинов-афганцев.