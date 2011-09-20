Королевская поняла логику Азарова: хуже медицина - меньше недовольных

Принятие государственного бюджета на 2012 год с запланированными правительством параметрами отбросит Украину во времена кризиса. Об этом заявила в комментарии журналистам председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат (фракция «БЮТ - Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам депутата, повышение возраста выхода на пенсию, как следствие принятой пенсионной реформы, «сэкономило» правительству почти 10 миллиардов гривен. Именно настолько уменьшено финансирование Пенсионного Фонда, в соответствии с предложенным Кабинетом министров проектом государственного бюджета на 2012 год. Однако эти деньги направлены не на улучшение жизни социально незащищенных граждан. «Запланированный Кабмином размер минимальной пенсии на 2012 год равен всего лишь прожиточному минимуму 2010 года. Пенсионеры, как и раньше, находятся на грани выживания. А «сэкономленные» средства правительство направило на финансирование силовых структур», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель парламентского комитета подчеркнула, что только на финансирование МВД, СБУ и прокуратуры в 2012 году расходы государственного бюджета запланированы вдвое больше, чем на оборону; в 1,2 раза больше, чем на образование; в 3,6 раза больше, чем на здравоохранение и в 34 раза больше, чем на ЖКГ. «Похоже, власти считают, что угроза внутри страны намного выше, чем извне. Тогда становится понятным финансирование медицины по остаточному принципу: хуже медицина - меньше недовольных. Численность образованных людей, по логике властей, не должна превышать возможностей силовиков по контролю над ними. А уже прочность водопроводных и канализационных труб - пустяк, по сравнению с прочностью милицейских кордонов», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.