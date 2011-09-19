Кивалов оценит жизнеспособность Европейского суда

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), представитель Турции Мевлют ЧАВУШОГЛУ обсудил с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Сергеем КИВАЛОВЫМ работу Европейского суда по правам человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом шла речь сегодня во время встречи М.ЧАВУШОГЛУ с С.КИВАЛОВЫМ в Киеве.

Президент ПАСЕ, в частности, заявил, что считает С.КИВАЛОВА одним из наиболее активных членов этой организации.

При этом он отметил важность доклада по вопросу об обеспечении жизнеспособности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), подготовкой которого занимается С.КИВАЛОВ, и выразил желание рассмотреть доклад и содержащиеся в нем рекомендации на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге.

Среди основных тезисов доклада, которые обсуждались на встрече, – необходимость государственной организации официального перевода всех решений Страсбургского Суда по «главным делам» на языки стран, где есть проблемы с исполнением решений ЕСПЧ, и законодательного закрепления использования официальных переводов этих решений во всех типах судебных процессов судами всех уровней. Также было предложено расширить арсенал средств парламентского контроля за выполнением решений ЕСПЧ, и установить мандат и периодичность его контроля «мониторинговым» и «юридическим» комитетами ПАСЕ.

Подводя итог обсуждения, М.ЧАВУШОГЛУ отметил приоритетность повышения эффективности Европейского суда по правам человека как одну из составляющих реформы Совета Европы как межправительственной организации. Необходимость «разгрузить» Европейский суд от чрезмерного количества дел против государств - нынешних членов Совета Европы вызвана присоединением к Страсбургской Системе новой организации – Европейского Союза, что может привести к росту количества жалоб, теперь и на европейских чиновников.

В этой связи руководством Совета Европы обсуждается создание специальной межгосударственной группы по координации реформы ЕСПЧ, к участию в работе которой президент ПАСЕ пригласил и С.КИВАЛОВА.