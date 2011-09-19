Оппозиция требует повышения прожиточного минимума и зарплаты

Оппозиция настаивает на рассмотрении Верховной Радой законопроекта об увеличении размеров прожиточного минимум и зарплаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», министр социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Он отметил, что оппозиция настаивает на включении в повестку дня работы парламента и на срочном рассмотрении в среду законопроекта № 9177 об увеличении размера прожиточного минимум и зарплаты.

По словам автора документа А.ПАВЛОВСКОГО, предлагается, в частности, с января 2012 года установить минимальную пенсию в размере 1,2 тыс. грн. и минимальную зарплату в размере 1506 грн.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что законопроект должен быть принят срочно, до принятия проекта госбюджета-2012, рассмотрение которого запланировано на четверг.

Он также убежден, что проправительственное большинство поддержит этот законопроект, поскольку он полностью отвечает предвыборным обещаниям Президента и направлен на улучшение социальных стандартов с учетом инфляции и роста цен на продукты питания.