Венецианская комиссия: без согласия оппозиции закон о выборах не меняют

В Венецианской комиссии Совета Европы призывают украинскую власть к диалогу с оппозицией. Консенсус по поводу избирательных правил игры – основа демократического строя, подчеркнул в интервью Deutsche Welle секретарь комиссии Томас МАРКЕРТ.

Отсутствие диалога между оппозиционными и провластными политическими силами в парламенте относительно нового избирательного закона, принятие которого ожидается уже в этом году, вызывает тревогу у экспертов Совета Европы. «Любой избирательный закон должен гарантировать равные шансы для всех политических сил. Его целью не может быть сохранение у власти определенной партии. Поэтому консенсус власти и оппозиции при внесении изменений в избирательное законодательство является важной демократической традицией в Европе», - подчеркнул Т.МАРКЕРТ.

Представитель экспертной комиссии при Совете Европы разделяет опасения оппозиции, что запланированное возвращение к смешанной избирательной системе, в соответствии с которой половина депутатов будет избираться по партийным спискам, половина – в мажоритарных округах, может способствовать искажению результатов выборов в пользу провластных сил. «В общем не нашей комиссии решать, какой именно быть избирательной системе – в странах Европы действует много разных систем. Однако мы не можем не напомнить нашим партнерам в Киеве о негативном опыте, который страна имела со смешанной системой, к которой планируют вернуться», - отмечает Т.МАРКЕРТ. По его словам, Венецианская комиссия раньше уже обнародовала выводы, в соответствии с которыми выборы в мажоритарных округах превращались в массовое применение «административного ресурса» со стороны провластных сил. Кроме того, напоминает Т.МАРКЕРТ, большинство «независимых кандидатов» в итоге пополняли провластное большинство в парламенте, в результате чего власть цементировала контроль над парламентом.

Наиболее противоречивые позиции в законопроекте о выборах народных депутатов, который в июне был отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, представители этого экспертного органа обсудят с украинскими законодателями во время своего визита в Киев 22-23 сентября. Раньше Президент Виктор ЯНУКОВИЧ отмечал, что будет добиваться от парламентариев учета замечаний Венецианской комиссии.

Т.МАРКЕРТ отметил, что в ходе визита в Киев представители комиссии планируют обсудить вопросы изменений в избирательное законодательство как с представителями разных политических сил, так и с представителями неправительственных организаций. Окончательный вердикт по поводу украинского избирательного закона Венецианская комиссия планирует вынести в середине октября.

Напомним, в предварительных выводах относительно запланированных изменений в избирательное законодательство Венецианская комиссия выразила несколько принципиальных замечаний, которые будут обсуждаться в ходе встреч в Киеве. Речь идет, в частности, о норме, в соответствии с которой в Украине к выборам могут не допустить лиц, которые имеют судимость. «Эта норма кажется неадекватной. Обычно такие ограничения выдвигают только в отношении лиц, которые совершили тяжкие преступления. И ограничения относительно представительского мандата должны быть частью судебного приговора, вынесенного лицу за тяжкое преступление. Здесь это не предусмотрено – говорится просто о «судимости», - замечает Т.МАКЕРТ. Кроме того, по словам секретаря Венецианской комиссии, эксперты планируют обсудить противоречивые вопросы, которые касаются определения границ избирательных округов и участков, обеспечения прозрачности финансирования избирательной кампании, а также свободной работы представителей СМИ на выборах.

Ранее Венецианская комиссия и Парламентская Ассамблея Совета Европы рекомендовали Украине выборы по пропорциональной системе по «открытым» общенациональным спискам, или по региональным партийным спискам. По мнению экспертов Совета Европы, региональные списки делают отбор партийных кандидатов более прозрачным, избиратели отдают голоса за политиков из своего региона, которым они доверяют.

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Делегация Венецианской комиссии Совета Европы обсудит в Киеве проект закона о выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Согласно сообщению, делегация посетит Киев 21-23 сентября и обсудит проект закона с представителями украинской власти.

После этого Венецианская комиссия завершит работу над докладом по новому законопроекту о выборах депутатов Украины и сможет одобрить доклад на сессии в октябре.