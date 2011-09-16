В Москве презентовали книгу «Все о России» под общей редакцией Табачника

В Москве презентовано научно-популярное издание под общей редакцией министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА «Все о России».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, книга, изданная тиражом 1,5 тысячи экземпляров в издательстве «Фоліо», была роздана сегодня ректорам украинских и российских вузов в Москве в ходе проведения Дней образования и науки Украины в Российской Федерации.

В предисловии к изданию отмечается, что рассказывать о любой стране трудно, рассказать о России – почти невозможно.

«Россия – это восьмая часть суши, со всеми ее невообразимыми богатствами, к которой прилагается «загадочная русская душа». Как тут не вспомнить тютчевское «Умом Россию не понять…». К тому же населяют эту страну не только русские, но и много других наций и народностей, культура и история которых сами по себе заслуживают отдельного рассказа», - говориться в предисловии.

Также отмечается, что в книге рассказывается о современной России, которая бережно хранит свои исторические и природные богатства и открывает их заново для всех, кто хочет узнать об этой стране как можно больше.

В издание излагаются общие сведения о России (географическое положение, численность населения, политико-административное устройство). Большое внимание уделено истории России. Данная часть книги начинается главой «Россия-Русь. Откуда эти названия?» и заканчивается изложением истории страны в 90-х годах ХХ столетия.

Отдельная часть книги посвящена науке, культуре, образованию и спорту России. Также издание рассказывает о достопримечательностях страны, даются практические советы путешественникам.

Книга начинается с обращения к читателю министра иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ. «Убежден, что это издание заинтересует широкий круг читателей, будет способствовать укреплению традиций дружбы между братскими народами России и Украины», - отмечает С.ЛАВРОВ.

В списках авторов также значатся Владимир ДУХОПЕЛЬНИКОВ, Ольга ТАГЛИНА и Юлия БЕЛОЧКИНА.