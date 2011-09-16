В ПР думают, что Янукович договорится с Москвой, в БЮТ - что даже не пикнет

Народные депутаты по-разному видят перспективы возможности снижения цены на российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в Институте Горшенина, приводя комментарии парламентариев заложенной в проекте государственного бюджета на 2012 год цены на импортируемый природный газ в размере 414-416 долларов за тысячу кубометров.

В частности, по словам депутата от Партии регионов Елены БОНДАРЕНКО, «на всякий случай внесли самый худший прогноз по цене на газ, отталкиваясь от того, что если не удастся договориться о новой цене, то тогда нужно рассчитывать расходную часть по максимальному тарифу на газ, который возможен на нынешний момент».

При этом Е.БОНДАРЕНКО отметила, что Украина все же серьезно рассчитывает на снижение цены на газ, и в случае успешных переговоров с Россией по этому вопросу «освободившиеся» бюджетные деньги перераспределятся либо на социальные программы, либо на инфраструктурные проекты.

Депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ придерживается иного мнения относительно возможности пересмотра газовых контрактов с Россией: «Я думаю, они (власть) даже сами не верят в то, что эти контракты могут быть пересмотрены. А как они могут быть пересмотрены, Если президент Виктор ЯНУКОВИЧ, подписывая Харьковские соглашения, признал эти контракты?».

С.СОБОЛЕВ отметил, что сейчас эти контракты являются составляющей Харьковских соглашений, по которым часть территории Украины на 45 лет сдана под Черноморский флот РФ. «Поэтому я думаю, что это всё – большая игра. После Харьковских соглашений господин ЯНУКОВИЧ не может даже слова пикнуть против этих контрактов!», - считает представитель оппозиции.