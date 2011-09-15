Депутаты оппозиции требуют от профсоюзов не спать

В пятницу, 16 сентября, депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» вместе с активистами от оппозиции встретятся с председателем Федерации профсоюзов Украины Василием ХАРОЙ. Цель встречи — требовать от ФПУ активно поддержать отмену закона о пенсионной реформе и законопроекта об отмене льгот.

Как сообщает сайт «Батькивщины», об этом проинформировал журналистов народный депутат, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий ОДАРЧЕНКО.

По его словам, «правительство ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА пытается решить проблемы бюджета за счет пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев и других незащищенных слоев населения».

«Мы также стремимся совместно с ФПУ требовать от правительства обнародования реального уровня инфляции, а не тех неправдивых цифр, которые как минимум в три раза занижают инфляционные показатели. Страна должна четко знать, насколько правительство должно проиндексировать реальный уровень зарплат и пенсий», - подчеркнул депутат.

Встреча состоится в помещении ФПУ, начало в 11.00.