Дети пострадавших шахтеров бесплатно отдохнут в Греции

Компания Aldemar выразила готовность принять в гостинице Olympian Village детей из семей, которые пострадали от взрывов на шахтах Луганского и Донецкого регионов Восточной Украины, где погибли 32 лица. Как сообщили УНИАН в компании Aldemar, это “окажет психологическую поддержку детям погибших”.

«То, что мы как компания можем сделать свой взнос в поддержку детей и семей пострадавших, является большой честью для нас, - сказал генеральный директор компании Aldemar и почетный консул Украины на Пелопоннеси Александрос АНГЕЛОПУЛОС. - Наши надежды и пожелание детям – чтобы они могли стать на ноги и продлить свой жизненный путь, который всегда является непредсказуемым и преисполненным не только испытаний, но и радостных событий».

В свою очередь, в Посольстве Украины в Греции сообщили, что это была инициатива украинского посла Владимира ШКУРОВА и отметили “поддержку греков по этому делу, основанную на традиционной дружбе народов Греции и Украины”. По данным посольства, бесплатный перелет для детей обеспечит авиакомпания Sky Wings Airlines.