Фюле в Ялте встретится с руководством Украины

15-17 сентября состоится визит в Украину члена Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ для участия в 8-й Ялтинской ежегодной встрече «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, в рамках мероприятия запланированы встречи Ш.ФЮЛЕ с руководством Украины, а также с министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.

Стороны обсудят актуальные вопросы отношений между Украиной и Европейским Союзом, в частности, в контексте завершения переговоров относительно заключения соглашения об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли, а также развитие безвизового диалога.