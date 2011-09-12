Главу донецкого «Фронта Змін» выпустили из СИЗО

Председателя Донецкой областной организации партии «Фронт Змін» Александра ЯРОШЕНКО, которого более двух суток продержали в следственном изоляторе, но так и не выдвинули обоснованных обвинений, выпустили на свободу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Фронта Змін".

Как стало известно юристам партии, уголовное дело в отношении А.ЯРОШЕНКО было возбуждено по «абсурдным основаниями». «Ему инкриминируют отсутствие на рабочем месте 22 дня в разное время в течение трех лет - с 2007 по 2010-й, когда он занимал должность главного врача Мариупольского дерматовенерологического диспансера. За эти дни, считает следствие, он необоснованно начислил себе 4,5 тысяч гривен зарплаты», - говорится в сообщении пресс-службы «Фронта Змін».

«Врача, человека, который свыше двадцати лет посвятил помощи людям, обвиняют в том, что он не сидел у себя в кабинете, перекладывая бумажки, а выполнял свою работу. Его хватают ночью, в квартире дочери, вталкивают в автомобиль, везут в Донецк, допрашивают до поздней ночи, незаконно держат в следственном изоляторе», - отмечают в «Фронте Змін».

В партии считают, что «все это выглядит как банальная расправа над региональным руководителем оппозиционной силы».

Адвокаты А.ЯРОШЕНКО обжалуют решение о его незаконном задержании и действиях следователей налоговой милиции при его задержании и содержании в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября пресс-служба партии «Фронт Змін» заявила о задержании председателя Донецкой облорганизации политсилы А.ЯРОШЕНКО.

По данным пресс-службы, задержание произошло ночью 7 сентября в киевской квартире его дочери, по надуманным основаниям. А.ЯРОШЕНКО отвезли на автомобиле в Донецк, и место его пребывания неизвестно. В партии «Фронт Змін» отмечали, что это произошло сразу же после поездки в Донецкую область лидера партии Арсения ЯЦЕНЮКА, который выступил с резкой критикой действий Президента, правительства и местной власти.

9 сентября пресс-служба ГНА в Донецкой области сообщила, что депутат Мариупольского горсовета, бывший главный врач одного из медицинских заведений города задержан следователями налоговой милиции по подозрению в мошенничестве, подлоге, присвоении и растрате имущества. В то же время пресс-служба не назвала фамилию депутата.

В то же время, по мнению главы Донецкой ОГА Андрея ШИШАЦКОГО, задержание А.Ярошенко никак не было связано с недавним приездом в Донецкую область председателя партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА и его критики в адрес местной власти. «Ну, наверно, по моему, это просто совпадение», - отметил губернатор.