Янукович: Украина и Туркменистан углубят сотрудничество

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи в Ашгабате с Президентом Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ выразил уверенность, что традиционные связи между украинским и туркменским народами расширяют возможности для углубления сотрудничества двух стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Считаю, что Ваша инициатива активизировать наши двусторонние отношения сегодня поддерживается не только мной лично – это также и желание двух наших народов», – сказал В.ЯНУКОВИЧ во время встречи.

Глава Украинского государства отметил, что Украину и Туркменистан соединяют традиционные давние связи, а два народа вместе пережили непростые исторические периоды.

«Сегодня наступил тот период времени, когда нам нужно дать новый толчок экономикам наших стран», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что речь идет также о важности интеграции Украины и Туркменистана в мировую экономику.

В этом контексте Президент Украины, в частности, высоко оценил развитие туркменско-китайских отношений. Он добавил, что Украина также развивает свои взаимоотношения с Китаем.

Глава государства, кроме того, отметил важность скоординированной работы Украины и Туркменистана в рамках международных организаций, в частности ООН и СНГ. В контексте будущего председательства Туркменистана в Содружестве независимых государств (Туркменистан будет председательствовать в СНГ в 2012 году) В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина поддерживает позицию Туркменистана относительно необходимости активизировать работу этой организации. По мнению Президента Украины, на сегодняшний день потенциал Содружества еще полностью не реализован. «Площадка СНГ позволяет решать очень многие серьезные вопросы, и нам будет о чем сегодня поговорить, в том числе по этой теме», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины выразил убеждение, что украинско-туркменский диалог во время его нынешнего официального визита должен быть направлен на активизацию двусторонних отношений, «с использованием того потенциала, который у нас есть, для улучшений в экономике, гуманитарной сфере, топливно-энергетическом комплексе, образовании».

В.ЯНУКОВИЧ пригласил своего туркменского коллегу посетить Украину с визитом. «Я хочу пригласить Вас в нашу страну, чтобы мы продолжили тот диалог, который у нас есть. Уверен, он принесет большую пользу и создаст перспективу развития наших стран», – отметил Президент Украины.

Президент Туркменистана отметил важность визита в Туркменистан главы Украинского государства. «Мы сегодня сотрудничаем по всем направлениям – строительство, транспорт, телекоммуникации, сельское хозяйство», – отметил Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Он выразил надежду, что во время сегодняшних переговоров стороны уделят внимание как общим проектам, которые уже реализовываются, так и планам на будущее. «Наш народ относится к украинскому народу с очень большой симпатией», – сказал Президент Туркменистана. Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ отметил, что Туркменистан выступает за активизацию взаимовыгодных отношений с Украиной.