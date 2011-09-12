Квасневский три часа с глазу на глаз говорил с Януковичем

Специальный представитель польского президентства в Совете Европейского Союза и бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ в прошлую пятницу в Киеве обсуждал с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ дело арестованной в начале августа экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом А.КВАСНЕВСКИЙ сообщил Польскому радио.

По данным веб-сайта отделения радио в Катовице, экс-глава Польши назвал важнейшей темой разговора с украинским Президентом европейскую интеграцию Украины.

„А.КВАСНЕВСКИЙ отметил, что речь шла также о бывшей главе правительства Юлии ТИМОШЕНКО, юридической ситуации и международных последствиях содержания экс-премьера под арестом”, - сообщает Polskie Radio Katowice.

МИД председательствующей в Евросоюзе Польши сообщил УНИАН, что А.КВАСНЕВСКИЙ во время встречи один на один с В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая длилась почти три часа, обсуждали подготовку к саммиту „Восточного партнерства” и состояние переговоров Украины с ЕС об Ассоциации и углубленной зоне свободной торговли.

„Президент ЯНУКОВИЧ представил оценку текущей внутренней ситуации в Украине в контексте последних событий, которые привлекают внимание европейских партнеров”, - сообщила пресс-служба польского МИД.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября телефонный разговор с Президентом Украины провел глава Польского государства Бронислав КОМОРОВСКИЙ, который позже заявил о своих оптимистических ожиданиях относительно решения „дела ТИМОШЕНКО”.

Крупнейший непосредственный западный сосед украинцев - Польша - надеется на заключение во время ее председательства в Евросоюзе до конца этого года договора об Ассоциации между Украиной и ЕС, который будет предусматривать также создание углубленной зоны свободной торговли.

Глава французского МИД Аллан ЖЮППЕ на прошлой неделе назвал невозможным подписание этого договора без „положительного решения„ дела экс-премьера.