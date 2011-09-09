К Тимошенко в 10-й раз вместо врача прислали комиссию

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась от запланированного обследования медкомиссией Министерства здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как сообщает пресс-служба, «судьей Печерского районного суда г. Киева Р.КИРЕЕВЫМ 6 и 7 сентября с.г. были снова даны разрешения на проведение комиссионного медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО медработниками заведений Минздрава Украины (в том числе ее личным врачом и медицинской сестрой) на территории Киевского следственного изолятора».

«Однако сегодня, - сообщает пресс-служба, - 9 сентября с.г., как и раньше, заключенная Ю.ТИМОШЕНКО в письменном виде отказалась от запланированного медицинского обследования специалистами Минздрава Украины».

«В свою очередь руководство СИЗО в письменном виде сообщило заключенной Ю.ТИМОШЕНКО, что все действия персонала учреждения и созданной медицинской комиссии Минздрава Украины отвечают требованиям действующего законодательства и не нарушают ее личные права, в частности, в отношении гарантий конфиденциальности полученной медицинской информации», - отмечает пресс-служба и добавляет: «Одновременно руководство СИЗО в очередной раз предупредило заключенную о личной ответственности за состояние здоровья при ее отказе от проведения предложенного медицинского обследования».