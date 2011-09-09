Власть удовлетворена состоянием Луценко

Состояние здоровья бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, которого удерживают в Киевском СИЗО, удовлетворительное.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой Государственной пенитенциарной службы Украины пресс-релизе.

В то же время ведомство сообщает, что распространенная некоторыми СМИ и интернет-изданиями информация о вывозе 8 сентября Ю.ЛУЦЕНКО из Киевского СИЗО для обследования в столичную городскую больницу скорой медицинской помощи не отвечает действительности.

Во исполнение рекомендации медицинской комиссии Министерства здравоохранения Украины в рамках дообследования состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО 7 сентября 2011 года в пределах Киевского СИЗО осуществлен забор биологического материала заключенного для исследований в лабораториях, определенных Минздравом Украины. Другие рекомендованные специалистами министерства обследования будут проводиться в ближайшее время в соответствии с разрешениями Печерского районного суда г. Киева.

Одновременно пенитенциарная служба информирует, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО на вечер 9 сентября определяется как удовлетворительное. Он выполняет все мероприятия, предусмотренные распорядком дня учреждения, в том числе ежедневно совершает прогулку на свежем воздухе.

«Состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО сейчас находится под постоянным динамическим наблюдением медработников Киевского СИЗО», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня супруга экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО сообщила об ухудшении состояния здоровье своего мужа.

По ее словам, 7 августа совместная комиссия Минздрава Украины в пределах Киевского СИЗО обследовала Ю.ЛУЦЕНКО и оставила предварительный диагноз «цирроз печени» в силе, а также рекомендовала руководству СИЗО и начальнику медчасти провести дополнительное обследование в больнице скорой помощи с использованием того же медицинского оборудования и с привлечением тех же врачей, которые проводили обследование раньше.

Также она сообщила, что 8 сентября Ю.ЛУЦЕНКО доставили на дообследование в Киевскую городскую больницу скорой помощи.

По словам И.ЛУЦЕНКО, официальных результатов обследования ее мужа пока нет, однако неофициально ей подтвердили, что установленный ранее диагноз «цирроз печени» остается.

Супруга экс-министра также сообщила, что ее муж находится в очень плохом физическом состоянии, теряет вес, чувствует полное обессиление, по всему телу проступают вздувшиеся вены, что причиняет еще большую боль.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, содеянное работником правоохранительного органа.

Супруга Ю.ЛУЦЕНКО неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

1 сентября И.ЛУЦЕНКО сообщила, что врачи констатировали у ее мужа цирроз печени.