Литвин отбивается от участия во «внутренних разборках НУ-НСа»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обещает объявить решение об исключении из фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» 12 народных депутатов после проверки Регламентным комитетом парламента всех документов на этот счет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам.

По его словам, некоторые из народных депутатов, которые были исключены из фракции НУ-НС, обратились к нему и в Регламентный комитет ВР. В своих обращениях депутаты утверждают, не участвовали в заседании фракции, на котором принималось решение об исключении депутатов, и поэтому оно является неправомочным.

«Поэтому я вынужден был направить эти документы в регламентный комитет, чтобы они совместно с фракцией рассмотрели эти возражения и претензии, и дали мне ответ», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом спикер добавил, что лично у него нет никаких предостережений относительно объявления решения фракции. В то же время В.ЛИТВИН заметил, что в оформленном протоколе заседания фракции и решении четко должно быть указано, сколько депутатов присутствовали, сколько голосовали «за», «против» и «воздержались». «А там не указано, сколько было присутствующих. Просто решение об исключении 12 депутатов», - сказал он.

В.ЛИТВИН призвал НУ-НС не втягивать во внутрифракционные разборки его и Регламентный комитет ВР.

«Комитет скажет, есть какие-то предостережения или нет, и я тогда объявлю в Верховной Раде это», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября на заседании фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» из состава фракции были исключены 12 народных депутатов. Основанием для исключения стали три критерия: вхождение народного депутата в провластную коалицию, поддержка «Харьковских соглашений», а также работа в органах исполнительной власти.

По этим критериям из состава фракции НУ-НС исключили: Давида ЖВАНИЮ, Екатерину ЛУКЬЯНОВУ, Владимира МАРУЩЕНКО, Олега НОВИКОВА, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, Игоря ПАЛИЦУ, Владимира ПОЛЯЧЕНКО, Сергея ХАРОВСКОГО, Виктора ШЕМЧУКА, Николая КРУЦЯ, Владислава КАСЬКИВА и Сергея ВАСИЛЕНКО.

Сегодня, 9 сентября, В.ЛИТВИН отказался на заседании парламента объявить решение фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» об исключении 12 депутатов. После того, как в зале парламента с рядов НУ-НС прозвучало требование, чтобы В.ЛИТВИН объявил об исключении депутатов, председатель ВР сказал, что он этого не будет делать, поскольку некоторые народные депутаты из этой фракции подвергли сомнению данное решение.