Оробец наконец нашла то, что искала

Народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ вступила в политическую партию «Фронт Змін».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Фронт Змін".

Комментируя свое решение, Л.ОРОБЕЦ подчеркнула необходимость мобилизации усилий политиков демократической направленности. «В период, когда обостряется борьба за возобновление демократического курса Украины и сохранение ее государственнических завоеваний, необходимо объединять усилия. Стоять в стороне - преступно», - отметила она.

«Для меня качественная политика является синонимом командной работы. Как показывает опыт наших ближайших соседей, которые прошли путь от постсоветского прошлого к европейским сообществам, – только команда единомышленников может обеспечить необратимость демократического развития. Я искала такую команду, и верю в то, что таки нашла», - добавила политик.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября народный депутат Украины, председатель парламентской фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО вступил в ряды политической партии «Фронт Змін». В эфире «5 канала» он сообщил, что членами партии «Фронт Змін» стали также Руслан КНЯЗЕВИЧ, Роман ТКАЧ и Роман ЗВАРИЧ.