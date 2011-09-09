Томенко: первый этап как бы мы проиграли

Оппозиция проигрывает первый этап противостояния с властью, в случае ареста лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Такое мнение озвучил вице-спикер Верховной Рады, депутат от БЮТ Николай Томенко в эфире телеканала ТВi.

"Я не был бы таким пессимистичным. Я понимаю, что первый этап как бы мы проиграли. На первом этапе будет какой-то приговор, но будет апелляция, будет соответственно международная реакция, посмотрим, какая будет общественная реакция", - отметил политик.

"Далее, это можно бороться", - добавил он.

Томенко заявил, что для него сейчас очень важно "выстроить некие общие принципы работы в оппозиции".

"Мы будем иметь, пусть будет 100 человек, в парламентской оппозиции, но будет понятна логика, как мы действуем", - уточнил он.

Вице-спикер убежден, что при смешанной системе на парламентских выборах оппозиции "очень трудно будет конкурировать".

"Думаю, если мы наберем 150 человек (в парламент), чтобы не допустить манипуляций с Конституцией, это уже будет программа минимум реализована. А, если Рада продержится до 2015 года, то, я убежден, что выиграть, даже с минимальной фальсификацией власти не удастся", - заявил Томенко.

Украинская правда