"Наша Украина" требует освободить Луценко

Партия «Наша Украина» требует от власти освободить бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-под досудебного ареста, поскольку он очень болен и не может в тяжелом состоянии находиться в СИЗО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «Наша Украина».

“Согласно официально установленному медицинскому диагнозу, Ю.ЛУЦЕНКО нуждается в неотложном стационарном лечении. Если суд и прокуратура в очередной раз проигнорируют эту ситуацию, то есть серьезный риск, что Ю.ЛУЦЕНКО просто не доживет до принятия судебного решения по своему делу”, - считают в «Нашей Украине».

«Нашеукраинцы» убеждены, что отношение власти к Ю.ЛУЦЕНКО и другим уголовно преследуемым оппозиционным политикам и членам правительства абсолютно негуманно и противозаконно.

Как отмечается в заявлении, заключение до вынесения решения суда противоречит базовым нормам европейского правосудия и является ничем иным как формой политической расправы и лишает обвиняемых права полноценно отстаивать свои интересы в суде.

«Так называемые судебные процессы, которые происходят в стране над бывшими правительственными чиновниками и лидерами оппозиционных сил, не имеют ничего общего с нормами закона и демократией, и является лишь прикрытием для сведения политических счетов со стороны нынешней власти», - заявляют в партии.

«Наша Украина» требует немедленно освободить всех представителей оппозиции из-под незаконного ареста и прекратить преследование украинцев по политическим мотивам», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершенное работником правоохранительного органа.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 апреля начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

С 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО находился в больнице скорой помощи Киева, куда он был доставлен из СИЗО на медобследование из-за ухудшения состояния здоровья в связи с голодовкой.

23 мая экс-министр внутренних дел написал официальное заявление о прекращении голодовки.

Жена Ю.ЛУЦЕНКО неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровье.

29 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов экс-министра о повторном обследовании состояния здоровья их подзащитного специалистами Министерства здравоохранения.

1 сентября жена экс-министра внутренних дел Украины Ирина ЛУЦЕНКО сообщила, что врачи констатировали у ее мужа цирроз печенки.

6 сентября комиссия в составе ведущих специалистов Министерства здравоохранения Украины не смогла установить диагноз бывшему министру внутренних дел и решила дообследовать его в ближайшие дни.