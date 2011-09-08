Киреев разрешил фото и видео

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киеве Родион КИРЕЕВ разрешил обновить прямую трансляцию и проведение фото и видеосъемки процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО лишь на стадии объявления обвинительного заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил после рассмотрения ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО о возобновлении прямой трансляции и проведения фото и видеосъемки со стадии судебных дебатов.

«Суд постановил разрешить проведение трансляции и фото и видеосъемки при объявлении судебного решения по результатам судебного рассмотрения дела», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Государственное обвинение при этом не отрицало возможность возобновления прямой трансляции и фото-, видеосъемки уже на стадии судебных дебатов.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Р.КИРЕЕВ запретил прямую трансляцию, фото- и видеофиксацию заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО до завершения допроса свидетелей.