Нардепы придумали штрафовать украинцев за шмотки в стиле «милитари»

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ношения форменной одежды, использования знаков различения и символики».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 345 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что запрещается ношение военной формы, формы одежды других военных формирований и знаков различения и отличий лицами, которые не имеют на это законных прав.

Символика объединений граждан, политических партий и общественных организаций не должна воспроизводить государственные или религиозные символы, а также символику Вооруженных сил Украины, других воинских формирований, а также органов исполнительной и судебной власти, утвержденную соответствующими постановлениями Кабинета Министров Украины.

Приобретение, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, их присвоение или ношение лицом, которое не имеет на то права, или их незаконное хранение, а также ношение военной формы одежды ВСУ, формы одежды других воинских формирований, органов исполнительной и судебной власти, знаков различения, использование колористики «камуфляж» для военнослужащих и лиц, которые имеют специальные звания, лицами, которые не имеют на то права, – влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут за собой наложение штрафа от 15 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.