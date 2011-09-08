Королевская увидела в Украине сразу три кризиса

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к европейским политикам с просьбой объединить все усилия Евросоюза для обеспечения реальной защиты лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО от произвола действующей власти.

С таким призывом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства выступила на XXI Экономического форума в г. Крыница (Польша), сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

«Сегодня весь мир следит за событиями, которые происходят в Украине вокруг ареста лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО. Лишь жесткая позиция и четкие совместные действия могут помешать действующей украинской власти довести до конца политическую расправу. Мы должны объединить наши усилия, усилия всех европейских стран для защиты прав и свобод политических узников», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, «в настоящее время украинская политика демонстрирует, что против таких харизматичных, влиятельных и политически ответственных лидеров, как Ю.ТИМОШЕНКО, действует карательная машина. За ширмой демагогии и за псевдореформами власть пытается скрыть репрессии, политическую нетерпимость и свое неумение справиться с реальными проблемами страны», - добавила председатель парламентского комитета.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ во время своего выступления сообщила, что лично инициирует отставку неэффективного украинского правительства во главе с Николаем АЗАРОВЫМ.

«Сейчас Украина живет в условиях трех кризисов: общемировой кризис, который надвигается на нас в виде второй волны, кризис внутренний и новый уникальный для нашей страны кризис - кризис нашего правительства. Сегодняшнее правительство рождает кризис за кризисом, не понимая: куда двигаться стране и куда заведут непродуманные и антисоциальные действия, которые они называют «реформами». Я не могу безразлично наблюдать, как правительство разрушает нашу экономику, поэтому позавчера я обратилась к Президенту Украины с требованием уволить премьер-министра Н.АЗАРОВА. Также 7 сентября в Верховной Раде мы инициировали создание специальной комиссии, которая незамедлительно начнет разработку антикризисной программы для защиты украинской экономики», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По данным пресс-службы Н.КОРОЛЕВСКОЙ, участие в XXI Экономическом форуме принимают более 2000 делегатов практически из всех европейских стран, стран Центральной Азии и США. Среди участников - руководители европейских государств, представители большого бизнеса, дипломаты, политики и общественные деятели.