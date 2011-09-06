Янукович требует прекратить разворовывать землю

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует принять меры, которые бы пресекли разворовывание земель в государстве.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам.

«Пока мы занимаемся продвижением земельной реформы, продолжается системное разворовывание земель посредством различных схем... И люди слышат, что провозглашена реформа, а на деле – идут поборы и коррупция», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент поручил Генеральной прокуратуре «проконтролировать этот процесс, чтобы к моменту введения рынка земли эта позорная практика была прекращена и крестьянин не чувствовал обременений по внедрению земельной реформы».

Глава государства отметил, что сегодня фактически необходимо сосредоточиться на всеобщей инвентаризации земель государственной и коммунальной собственности. Ведь в преддверие земельной реформы нет четкого понимания, сколько, какой категории, по какому назначению используется земель и отвечает ли фактическое использование целевому назначению. Президент поручил Генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ провести комплексную проверку существующей базы земельного кадастра на предмет выявления фактов нарушения прав собственности, связанных с землей.

В.ЯНУКОВИЧ также обратил внимание на вопрос разграничения земель государственной и коммунальной собственности. Он напомнил, что еще год назад поручал правительству совместно с руководителями местных государственных администраций до июня этого года закончить с этим вопросом. «Результат - разграничено менее двух процентов. Начат процесс разграничения только пятой части земель. При этом еще не утверждены соответствующие проекты землеустройства. Очевидно, что провалено не только выполнение данной доверенности - существует реальный риск, что не будет завершен процесс разграничения до запланированной даты введения рынка земли сельскохозяйственного назначения», – прокомментировал Президент.

Глава государства требует срочно разработать изменения к Закону Украины «О разграничении земель государственной и коммунальной собственности» с целью упрощения процедуры разграничения таких земель и обеспечить завершение выполнения поставленной задачи к концу этого года.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что лично будет контролировать ход выполнения задачи. «В отношении тех, кто легкомысленно отнесется к этому, будут приняты соответствующие меры воздействия», – добавил он.

Президент также поднял тему выдачи государственных актов на землю. Он отметил, что поступают многочисленные сигналы от граждан, которые жалуются на невыдачу госактов на землю в течение нескольких лет, хотя все необходимые документы гражданин подал – чиновник не выдает государственный акт, ожидая от гражданина взятку.

В.ЯНУКОВИЧ поручил председателю Госземагентства Сергею ТИМЧЕНКО принять меры для прекращения такой позорной практики, а Генпрокурору проверить основания и законность задержки Госземагентством больше чем на три месяца выдачи государственных актов в регионах. «Вместе с тем предупреждаю о попытках, как говорят, «выполнить план по валу» за счет некачественной работы», – подчеркнул Президент.

Он также подчеркнул важность проведения разъяснительной работы. «Мы должны провести широкомасштабную разъяснительную работу среди населения относительно введения земельной реформы и перспектив и последствий введения ее в действие», – сказал он.