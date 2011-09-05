Завтра Королевская проведет брифинг и расскажет правду об Азарове

Во вторник 6 сентября в 11.50 в помещении Верховной Рады Украины (press-point) состоится брифинг народного депутата председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Натальи Королевской, говорится в сообщении пресс-службы депутата, переданном УНИАН.

На брифинге Н.Королевская, по информации пресс-службы, обнародует открытое письмо Президенту Украины Виктору Януковичу, в котором призывает главу государства «немедленно отправить в отставку правительство Николая Азарова за некомпетентность и провал экономической политики, увлечение политикой и PR вместо реальной работы, неспособность противостоять второй волне экономического кризиса, провал переговоров с Россией по газовому вопросу, провал переговоров с МВФ, невыполнение программы борьбы с коррупцией и неопределенность бюджетной политики в год Евро 2012 ».

Н.Королевская, говорится в сообщении, «призовет народных депутатов, независимо от их партийной приналежностии, немедленно начать подготовку антикризисной программы, и требует ее срочного принятия до принятия Государственного бюджета на 2012 год».

Также Королевская намерена попросить партии, входящие в Комитет сопротивления диктатуре избрать лидером КСД председателя партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - единственного подлинного лидера оппозиции.

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