Зам Хорошковского: преступникам предлагаем выпить кофе

В Службе безопасности Украины не применяют пытки к задержанным гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Владимир РАКИТСКИЙ.

«Я вам хочу сказать, что иногда мы разговариваем с установленными преступниками, но мы им предлагаем выпить кофе. Абсолютно толерантный идет разговор», - сказал В.РАКИТСКИЙ.

В то же время он опроверг заявление одного из задержанных по так называемому делу «васильковских террористов» о применении к нему пыток в СБУ.

«Да, я говорю, что на сегодняшний день пока я не вижу подтверждения факта, я говорю, что такого в СБУ быть не может. Если это будет, то будет проведено служебное расследование... Если случается инцидент грубого обращения – мы принимаем однозначное решение и говорим о профнепригодности сотрудника», - отметил первый заместитель председателя СБУ.

Как сообщал УНИАН, 22 августа СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области задержаны трое участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости Украины.

Впоследствии Социал-национальная ассамблея и “Патриот Украины” сообщили о задержании своих представителей. В организациях отвергли обвинения в намерениях совершить теракт.

На сайте СНА сообщалось, что 23 августа был задержан активист васильковской организации Алексей ЧЕРНЕГА, повторно был задержан Владимир ШПАРА.

Позже были задержаны активисты СНА, депутаты Васильковского горсовета Игорь МОСИЙЧУК и Сергей БЕВЗ, а также Виталий ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО и Юрий БОНДАРЕНКО.

24 августа по материалам СБУ Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух депутатов Васильковского городского совета по признакам приготовления к совершению теракта, изготовления и хранения с целью распространения материалов с призывами к совершению терактов и незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов.

Позже А.ЧЕРНЕГА обнародовал на сайте СНА открытое видеообращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. В обращении А.ЧЕРНЕГА заявил, что его истязали в Киевском областном управлении СБУ.