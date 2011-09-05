Иван Охлобыстин решил идти в Президенты России

Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2012 году. Как сообщает "Эхо Москвы", по его словам: "в ходе долгих размышлений мы пришли к убеждению, что я буду баллотироваться". Кто именно "мы", Охлобыстин не уточнил. По словам Охлобыстина, он хочет предложить Отчизне некий философско-идеологический концепт, "чтобы мы могли стать нацией". Охлобыстин признался, что пока не знает, где возьмёт деньги на предвыборную кампанию. Охлобыстину 45 лет, он – выпускник режиссёрского факультета ВГИКа. В 2001 году он был рукоположён в священники в Ташкентской епархии РПЦ, в 2010 году по собственному ходатайству отстранён от священнослужения.