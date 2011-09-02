Тимошенко: никогда ЕС не имел такого соглашения с недемократическим режимом

Судебный процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО не должен препятствовать евроинтеграции Украины.

Об этом говорится в статье Ю.ТИМОШЕНКО и бывшего вице-премьер-министра Григория НЕМЫРИ, опубликованной в The Wall Street Journal.

“Мы не хотим, чтобы показательные политические судебные процессы против ТИМОШЕНКО и ее коллег стали препятствием на европейском пути Украины. Стоит отметить, что никогда ранее ЕС не заключал такого далеко идущего соглашения о глубокой зоне свободной торговли с недемократическим государством. К сожалению, именно такой сегодня становится Украина.

Последствия регресса Украины могут быть огромными для крайне необходимого сближения Европы с другими восточноевропейскими странами. События в Украине также коснутся европейских компаний, которые полагаются на верховенство права, включая принцип справедливого, беспристрастного и независимого суда, для защиты своих интересов”, - говорится в статье.

”ЯНУКОВИЧ агитирует за необходимость дальнейших реформ управления, бизнеса и судебной системы. Он прав, но учитывая то, что этот режим сознательно проигнорировал рекомендации Венецианской Комиссии Совета Европы относительно судебной реформы, трудно воспринимать такие заявления серьезно.

К тому же, каким образом можно примирить его деланное стремление справедливой и независимой судебной системы с политически мотивированными преследованиями оппозиции? Кроме ТИМОШЕНКО за решеткой находятся 10 других бывших членов нашего правительства. Против всех них продолжаются судебные процессы. Кое-кто из них был задержан еще прошлым летом по безосновательным обвинениям. Настоящей причиной этих действий является то, что режим ЯНУКОВИЧА стремится отомстить, а также придушить оппозицию накануне парламентских выборов в следующем году”, - говорится в статье.