Яценюк объяснил, почему не идет в милицию

Лидер политической партии «Фронт Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что власть понимает, что вызовом его в милицию по делу о событиях в Киеве 24 августа власть укрепит «Фронт Змін» в статусе оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос УНИАН, не вызывали ли его в милицию по делу о столкновениях между правоохранителями и сторонниками оппозиции на День Независимости в Киеве.

«Я вот сижу и думаю, кто это сидит и распределяет, кого приглашать в милицию, а кого не приглашать... То есть, они понимают, что приглашение меня в милицию означает следующее – укрепление в статусе оппозиции», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, сейчас «идет селективное приглашение в милицию».

Лидер «Фронта Змін» также сообщил, что оппозиция уже оспаривает постановление о возбуждении уголовного дела по тем событиям, которые произошли в центре Киеве 24 августа.

«Мы оспорили постановление о возбуждении уголовного дела, касающихся массовых беспорядков. Вчера отправили иск, он принят к рассмотрению. Мы подали иск в Печерский суд Киева», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, лидер «Фронта Змін» отметил, что ни его, ни политическую силу, которую он возглавляет, никто не информировал о судебном решении, касающегося запрета на проведение митингов в Киеве на День Независимости. «Я вообще не знаю ни о каком судебном решении. Действительно, не знаю. Потому что судебное решение предъявляется к исполнению согласно законам Украины об исполнительном сопровождении, - объяснил А.ЯЦЕНЮК. - Но на юридический адрес офиса политической партии «Фронт Змін», на мой адрес, не приходило никакого решения суда. И оно не приходило не только нам, оно никому не приходило, судебный исполнитель ни к кому не приходил».

В то же время, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что если бы судебный исполнитель пришел, «мы бы однозначно опротестовали еще бы действия этого судебного представителя».

Глава «Фронта Змін» еще раз отметил, что в День Независимости в Киеве правящая власть готовила провокации, но ни лидеры оппозиции, ни люди не поддались на эти провокации и этим одержали победу.

«Власть готовила крупнейшую провокацию 24 августа. Такую же, какую они устроили во Львове 9 мая. Нам хватило ума не допустить этой провокации. Это была победа не только оппозиции, но и тех 10 тысячи людей, которые пришли на митинг», - заключил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре, в состав которого входят 11 оппозиционных партий, планировал 24 августа провести митинг возле памятника Тарасу Шевченко, а затем народный марш, который должен был стартовать от памятника Шевченко и завершиться митингом на Михайловской площади.

Однако 23 августа Окружной административный суд Киева разрешил представителям оппозиции проводить праздничные акции по случаю Дня Независимости Украины лишь возле памятника Тарасу Шевченко.

24 августа участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня Независимости Украины, намеревались шествовать к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятую ими резолюцию.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перекрыли улицу Владимирскую, чтобы не допустить прохода колонны к Администрации Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

25 августа следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по фактам столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа (по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство").

26 августа первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Окружной административный суд Киева не запрещал сторонникам оппозиции после митинга в парке имени Тараса Шевченко в День Независимости Украины идти по улице Владимирской.

По информации члена фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея ПАВЛОВСКОГО, милиция вызывает на допросы о событиях в Киеве в День Независимости 18 народных депутатов.