Лёвочкин: Борьба с коррупцией остается приоритетом Президента

Борьба с коррупцией остается главным приоритетом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, заявил на встрече с журналистами глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, С.ЛЁВОЧКИН сообщил, что в ближайшее время планируется ряд мероприятий с участием Президента, направленных на преодоление коррупции и углубление реформ. В частности, 6 сентября состоится заседание Комитета по экономическим реформам, также пройдет совещание по антикоррупционным вопросам и «декриминализации экономических статей». Он напомнил, что 28 сентября должен заработать упрощенный порядок ведения бизнеса, так называемый «модульный устав», дальше ожидаются внесения изменений в Таможенный и Налоговый кодексы.

На заседании Комитета по экономическим реформам будут рассматриваться проблемы реформ в сфере административных услуг (в том числе – упрощение регистрации недвижимости), земельных отношений, по созданию службы спасения «112».

Также, по словам, С.ЛЁВОЧКИНА будет продолжаться работа по формированию Конституционной ассамблеи для выработки проекта Конституции.

Ожидается сокращение на две трети территориальных органов власти, министерств и ведомств, сказал глава АП.

Также будет сокращено около 30 тысяч нормативных актов, в том числе местного уровня, которые регламентируют контрольные функции относительно бизнеса (всего их свыше 60 тысяч).

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, дорабатывается закон по земельным отношениям, продолжается «реформа справедливости». Он напомнил, что проект Уголовно-процессуального кодекса направлен в Венецианскую комиссию.

По словам главы АП, ожидается реформирование сферы образования и науки, а также широкая публичная дискуссия по этому вопросу.

Украина, по примеру Грузии, Польши, Венгрии, считает С.ЛЁВОЧКИН, в своих реформах будет двигаться путем облегчения контактов гражданина с государственными органами.

С.ЛЁВОЧКИН также сказал, что сегодня будет назначено двадцать новых руководителей райгосадминистраций.