США хотят получить гарантии, что дело Тимошенко - не политическое

Соединены Штаты Америки поддержали заявление сенатора Джона МАККЕЙНА и президента Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА, в котором они призвали украинскую власть освободить на поруки бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает сайт AHN.

Отвечая на вопрос во время брифинга, представитель Государственного департамента США Виктория НУЛАНД выразила обеспокоенность ситуацией вокруг судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО. «Мы обеспокоены», - сказала она.

По словам В.НУЛАНД, США хотят получить гарантии, что это «дело не будет политически мотивированным».

Как сообщалось, раньше сенатор США Дж.МАКЕЙН и президент ЕНП В.МАРТЕНС в своем совместном заявлении призвали украинскую власть освободить Ю.ТИМОШЕНКО на поруки.

«Текущий судебный процесс против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и судебная практика вокруг него все больше рассматриваются как выборочное преследование членов украинской оппозиции», – отметили Дж.МАККЕЙН и В.МАРТЕНС в своем заявлении.

Они также призвали власть «дать возможность Юлии ТИМОШЕНКО воспользоваться своим гарантированным конституцией правом на обследование врачом по ее собственному выбору».