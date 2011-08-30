В Киеве задержали двух участников акции политических сил 24 августа

Следственным отделом главного управления Министерства внутренних дел в Киеве задержано двух участников акции политических сил 24 августа.

Как сообщает пресс-служба министерства, задержание проведено согласно статье 115 УПК (задержание следователем подозреваемого в совершении преступления).

Против задержанных возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Вместе с тем, в милиции не назвали имен и фамилий задержанных.

"Учитывая то, что грубое нарушение общественного порядка происходило по мотивам явного неуважения к обществу (некорректные лозунги, призывы к невыполнению требований суда и т.д.) и было связано с сопротивлением представителям власти, которые выполняли обязанности по охране общественного порядка, согласно вышеуказанной статье активисты могут быть лишены свободы на срок от 2 до 5 лет", - уточнили в милиции.

Как известно, по фактам столкновения 24 августа милиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"; предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет).

В последние дни милиция активно вызывает на допрос участников акции. В частности, было вызвано заместителя председателя "Батькивщина" Александра Турчинова, лидера партии "За Украину" Вячеслава Кириленко и депутат Левко Лукьяненко.

Всего вызвано 18 депутатов, а также общественных активистов и простых митингующих.

Украинская правда